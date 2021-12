Astro : un guide simple des planètes, de la Lune & du Soleil

Mercure ne se contente pas de détruire nos téléphones et de laisser nos e-mails se faire pirater : c'est aussi un puissant vecteur de communication productive. Le but de Mars n'est pas juste pour nous rendre de mauvaise humeur. C'est une planète d'énergie qui peut nous aider à accomplir de grandes choses. Si vous ne l'avez pas deviné, on s'est dit qu'il était temps de redorer le blason des planètes.