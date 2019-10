« Entrer dans la saison des Balances, c'est s'ouvrir à nos penchants vénusiens. » nous dit l'astrologue Lisa Stardust. « Ça veut dire qu'on sera beaucoup plus sensible aux dernières tendances mode et beauté, mais aussi à l'art. La saison des Balance est aussi idéale pour démarrer un flirt, développer ses relations sociales ou son réseaux ou encore passer de bons moments en terrasse des cafés ou dans un bar, en bonne compagnie. Nous devrons tous devenir un peu plus sensuels et un peu plus bavards, mais aussi plus indécis quand il s'agit de faire des plans pour le week-end. »