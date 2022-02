Astro : ce que ça signifie si vous êtes né·e le même jour que votre partenaire

Cette idée de connexion est particulièrement importante lorsqu'il s'agit de votre signe ascendant, qui détermine comment vous vous présentez aux inconnu·es et le type de première impression que vous avez tendance à laisser. Bien sûr, avoir le même signe que votre partenaire suggère qu'il y a eu un sentiment de compréhension dès le départ - vous saviez comment il voulait se présenter et vice versa. Mais avoir des signes ascendants totalement différents laisse place à l'intrigue et au frisson de l'inconnu. Pour autant que vous le sachiez, vous et votre partenaire vous êtes rapprochés en partie à cause de la curiosité que vos signes ascendants ont suscitée.