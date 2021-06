Tout ce qu’il faut savoir sur les signes de terre : Taureau, Vierge & Capricorne

Alors que nous profitons du séjour du Soleil en Gémeaux, il est bon de réfléchir à toute la sagesse terrestre que la saison du Taureau nous a léguée cette année. Le plus constant et le plus inébranlable des signes de terre, le Taureau arrive au milieu d'une saison, juste au moment où la fête commence. En tant que signe régi par Vénus et aimant la beauté et le plaisir, le Taureau en veut toujours plus. Mais il ne se contente pas de porter des vêtements loungewear et de chiller toute la journée. En tant que signe fixe, il est appelé à accepter ou à rejeter les changements initiés par les signes cardinaux, à étoffer de nouvelles idées et à nourrir les semis que nos signes mutables peuvent récolter et partager. Le Taureau stabilise la force d'une nouvelle saison et en fixe le rythme. Il travaille dur et se repose encore plus, conscient que la magnificence est leur droit.