Zoë Kravitz : l’icône du loungewear

Pour se promener, Kravitz a associé son ensemble Entireworld gris à un manteau Loewe vert , des New Balance 990 grises et un sac Fendi. Dans l'ensemble, ce look est un brillant exemple de la façon dont vous pouvez chiller confortablement chez vous, ce qui, selon les experts, pourrait en fait avoir un impact sur votre façon de travailler et sur votre bien-être en ces temps d'incertitude.