Apprendre que je suis autosexuelle a totalement changé mes relations amoureuses

Je ne comprenais pas comment, à une époque où les salons de coiffure étaient fermés et où je vivais en pantalons élastiques, je pouvais me considérer comme sexy et - plus étrangement encore - sexy au point d'éclipser l'attirance que je ressentais pour quelqu'un d'autre. Alors un jour, entre deux applaudissements pour les soignants et la commande de masques réutilisables sur Etsy, je me suis tournée vers Google pour donner un sens à mon expérience. Le terme qui est apparu était "autosexualité".