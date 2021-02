3 délicieuses recettes pour les soirs de semaine

Le secret d'un dîner de semaine dont vous pouvez être fier·e est un peu de planification et une recette que vous pouvez faire dans une seule casserole (pour économiser la vaisselle). Yasmin Fahr, l'auteure du nouveau livre Keeping It Simple, est maître dans cette technique. Son livre est rempli de recettes à la fois faciles à préparer et tout à fait délicieuses. Mieux encore, elles sont toutes réalisables en moins d'une heure ! Le dîner de ce soir est donc réglé.