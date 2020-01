Les boites de conserve, c'est peut-être pas très sexy, mais c'est plutôt pratique. Pas chères, longue conservation et polyvalentes, elles valaient bien qu'on leur dédit tout un ouvrage de recettes, j'ai nommé Tin Can Magic de Jessica Elliott Dennison. Dans ce livre de recettes, l'auteure se concentre sur neuf ingrédients différents : lentilles vertes, tomates, lait de coco, anchois, haricots, maïs, pois chiches, cerises et lait concentré.

Le résultat : des recettes simples, délicieuses et abordables, bref, tout ce dont on a bien besoin en janvier pour lutter contre le froid, mais aussi contrôler son budget après un mois de décembre complètement irresponsable.



Voici donc trois de nos recettes préférées, à éxécuter sur le champ.