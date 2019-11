Es gibt unendlich viele Theorien darüber, warum Schwangere Heißhunger auf bestimmte Lebensmittel haben. Einige Expert*innen glauben, es liegt an den Hormonschwankungen, die mit der Schwangerschaft einher gehen. Andere suggerieren, dass sie ihrem Baby viele Nährstoffe abgeben und deshalb selbst einen Mangel haben. Was auch immer wahr ist, Fakt ist, Heißhunger in der Schwangerschaft passiert sehr häufig und führt manchmal dazu, dass du Lust auf Eiscreme mit Essiggurken bekommst.