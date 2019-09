Wie soll intuitiv essen gesund sein, wenn ich immer nur Lust auf Pizza habe?

Zeit fürs Abendessen, aber nichts zu Hause und auch irgendwie keine Lust auf Kochen. Du schmeißt also Deliveroo an und machst dich auf die Suche nach deinem perfekten Abendessen. In deinem Kopf spielen sich blitzschnell verschiedene Gedanken ab: Eigentlich solltest du ein paar Vitamine zu dir nehmen, also wird’s wohl einer dieser überteuerten Salate werden. Du kennst schließlich die einschlägigen Wellnessblogs und weißt, was Sache ist. Auf der anderen Seite hast du neulich auch von intuitivem Essen gehört. Dieses Konzept ermutigt uns dazu, zu essen, was wir wollen, wenn wir Lust drauf haben. Vitamine hin oder her. Wenn du auf deine Intuition hörst, schreit die gerade ziemlich laut Pizza. Oder wahlweise Pasta in Käsesauce. Wenn man lange genug zuhört, wünscht sie sich zur Vorspeise auch noch eine Burrata. Und wenn du fertig bist, erinnert dich deine Intuition daran, dass es noch jede Menge Weihnachtsschokolade in deinem Schrank gibt… Essen kann einfach so unglaublich befriedigend sein und das ist auch deiner Intuition schon aufgefallen.