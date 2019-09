Als ich jung war, fiel mir gar nicht auf, dass mein Körper anders war. Aber eines Tages zog ich einen Bikini an und die Menschen musterten mich mit Bedauern und Schock in den Augen. Ich dachte dann, die Lösung sei, meine Narben zu verstecken und nie über sie zu sprechen. Doch was mir am Ende tatsächlich half, war das genaue Gegenteil.