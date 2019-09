In einer Podiumsdiskussion zum Thema "gender-fluidity" (Menschen, die ihr Geschlecht als flexibel beschreiben) kommt Valid-Manon auf den schwierigen Diskurs bezüglich Transsexualität und der Ablehnung einer Kategorisierung zu sprechen. "Mir wird ganz oft gesagt, wie mutig es von mir sei, mich so laut und feminin zu kleiden. Diese Logik bringt transsexuelle Frauen und transfeminine Leute um, da uns aufgebürdet wird, mutig zu sein, anstatt der Gesellschaft aufzubürden, ihre Werte zu hinterfragen. Und so wird die morgendliche Wahl meines Outfits als mutig definiert, obwohl ich so viel mutigere Dinge in meinem Leben tue. Wenn Mode politisch so aufgeladen ist, dass ein Outfit über Leben oder Tod entscheiden kann, muss man sich doch mal fragen, in was für einer Welt wir eigentlich leben?!"