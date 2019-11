CHAV gibt zu, dass es manchmal eine Herausforderung ist. Eine nie endende Unterhaltung. Besonders, wenn das Thema Kunst ins Spiel kommt. „Ich steckte gerade mitten in einer Promo-Tour und hatte einen Bart – um den sich die Single drehte. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, den Bart abzurasieren, aber das machte mir auch Sorgen, denn all meine Pressefotos zeigten mich mit Bart. Ich hatte Angst, es wäre zu früh, anders auszusehen, weil mich die Leute gerade erst kennenlernten. Aber dann wurde mir schlagartig bewusst: Ich bin ein Individuum. Als nicht-binäre Person habe ich das Recht, mich von diesen veralteten Ideen, was es heißt, ein*e Popmusiker*in und erfolgreich in dieser Branche zu sein, zu distanzieren.“