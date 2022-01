Pour Charlie , 23 ans (qui utilise le pronom iel), cette période d'expérimentation a eu lieu avant son coming out . "J'essayais de temps en temps de m'habiller de façon plus masculine et, même si je ne me sentais pas mal, je ne me sentais pas bien non plus. Je savais simplement que je ne me sentais pas toujours féminine ; je pensais que c'était la seule façon de l'exprimer. Mais tout ça, c'était avant de faire mon coming out - aujourd'hui, je me sens à l'aise de m'habiller de manière féminine à l'occasion, parce que je sais que le fait de porter une robe ne fait pas de moi une femme !".