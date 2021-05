Je ne suis pas hétéro et je ne suis pas une femme, mais cela ne fait aucune différence. Je suis un mec trans genderfluid mais le fait de faire mon coming out en tant que trans ne m'a pas rendu plus confiant pour défendre mon plaisir après avoir passé toute ma vie à me faire dire que ce n'était pas une priorité. La façon dont j'avais été socialisé me perturbait. Il est important de parler de la façon dont les femmes doivent s'approprier leur corps et leur plaisir sexuel, mais elles ne sont pas les seules à avoir besoin d'aide pour le faire. Les personnes transgenres et non binaires qui ont été assignées femme à la naissance sont également porteuses de négativité sexuelle et ressentent de la honte à l'égard de la masturbation.