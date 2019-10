5 raisons pour lesquelles la masturbation est bonne pour la santé mentale

« Les orgasmes sont vraiment quelque chose d'incroyable », nous dit Vanessa Marin, sexologue et créatrice de la Finishing School, une école spécialisée dans l'apprentissage de l'orgasme et de la jouïssance (si, si). « Mais si vous avez des préoccupations réelles au sujet de votre santé mentale, mieux vaut vous adresser à un thérapeute et élaborer un plan de soins plus complet. La masturbation ne résoudra pas une dépression ou une anxiété chronique. »