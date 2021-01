La façon dont nous nous voyons a changé cette année. Alors que nous ne regardions notre reflet dans le miroir que quelques fois par jour, nous passons de plus en plus de temps à contempler des images déformées de nous-mêmes sur les écrans et les appels visio lorsque nous nous connectons pour travailler ou pour garder le contact avec les personnes que nous aimons. Nous sortons moins et nous avons moins de raisons de nous habiller, ce qui rend les moments présentés sur les photos de Ferrané d'autant plus précieux et nostalgiques. "Les personnes qui figurent sur ces photos sont des individus, avec des histoires et des goûts uniques. On peut le comprendre par leurs gestes, leurs corps, les codes de beauté qu'elles·ils choisissent d'interpréter, le choix de leurs vêtements, les choses qu'elles·ils affichent sur leurs murs, le soin qu'elles·ils s'accordent... Tous ces éléments très personnels nourrissent le projet toujours fragile d'être soi-même", conclut Ferrané. Simple et superbement réalisée, sa série mêle le bonheur de se préparer à sortir à un message d'égalité puissant et poignant : l'individualité est belle et doit être célébrée à chaque instant.