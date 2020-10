Comment le rouge à lèvres m’a aidé·e à explorer mon identité de genre

La première fois que je suis entré·e dans une boutique de maquillage après mon coming out, en essayant de trouver un rouge à lèvres qui me convenait, je me suis senti·e moi-même comme je ne l'avais jamais été auparavant. Je portais un jean et un badge qui indiquait mes pronoms ('ze/hir', souvent utilisé dans la communauté trans par des personnes non binaires et des gender queer au lieu de 'she/her' ou 'he/him'). À ce moment-là, je ne me souciais pas que quelqu'un me prenne pour une femme. Je me sentais comme un·e enfant excité·e parmi les rouges et les roses magnifiquement emballés. Plutôt que de me laisser envahir par une attente déroutante, je pouvais utiliser du maquillage - en particulier du rouge à lèvres - pour exprimer mon genre fluide.