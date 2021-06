Diese intimen Fotos dokumentieren eine Transition (NSFW)

Philomène fing im April 2018 mit seiner:ihrer medizinischen Transition an, aber erst im folgenden Januar kam ihm:ihr die Idee zu diesem Projekt. Weil sich die Bilderreihe so um persönliche Erfahrungen dreht, musste sie gut vorbereitet sein. „Sechs Monate, bevor ich damit anfing, wusste ich, dass ich den ganzen Prozess gern dokumentieren würde – war mir aber nicht ganz sicher, wie. Damals spielte ich mit verschiedenen Ideen, aber im Januar nahm dann vieles langsam Form an. Ich hatte gerade eine Trennung durchgemacht , litt durch Nonstop-Arbeit unter einem Burnout , hatte meine Testosteron-Dosis erhöht und brauchte insgesamt einfach eine Pause. Also nahm ich mir Urlaub. In dieser Zeit verbrachte ich viel Zeit allein zu Hause und wollte mich mir selbst ein bisschen näher fühlen , indem ich mich um mich kümmerte.“ Philomène nahm sich vor, jeden Tag Fotos zu machen, und nach etwa einem Monat fing er:sie an, die Bilder auf einem Finsta (einem Fake-Instagram-Account) zu posten. Die Reaktion von Freund:innen und Followern war so positiv, dass Philomène klar wurde: Hier entstand gerade ein Projekt. „Danach ließ ich mich einfach davon treiben und machte so weiter.“