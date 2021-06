Ces photos intimes documentent une transition (contenu explicite)

Philomène est né·e à Montréal et s'est intéressé·e à la photographie dès son plus jeune âge. En grandissant, iel passait des heures en ligne après l'école, se connectant avec d'autres jeunes artistes à travers le monde et partageant des photos. "J'ai commencé à prendre des autoportraits et des photos de mes ami·e·s lorsque j'étais ado, et à les mettre en ligne d'une manière similaire à ce que je fais aujourd'hui", déclare-t-iel. "Je me souviens de cette époque avec beaucoup d'affection parce que j'ai l'impression que c'était une autre époque sur Internet - une époque très éloignée de la culture de la commercialisation de votre présence sur le Web. Il s'agissait juste de partager l'art pour le plaisir et c'était vraiment sain". Une fois que la popularité initiale de sites comme Flickr s'est éteinte, Philomène a commencé à partager sur Tumblr et, plus tard, sur des plateformes de réseaux sociaux comme Instagram. Iel a gagné un énorme public et a continué à poster jusqu'à avant de commencer sa transition. "Pendant un certain temps entre cette époque et aujourd'hui, j'ai cessé de poster des autoportraits parce que cela me semblait vraiment bouleversant de partager ma vie de cette manière. Et puis quand j'ai commencé ma transition, je n'en parlais pas du tout en ligne non plus. J'avais tellement peur de partager cette vulnérabilité".