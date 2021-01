In diesem Jahr richten wir unsere Spotlights gesammelt auf die Person, die bei all dem Trubel durchaus in Vergessenheit geriet, nämlich uns selbst.

Also, wo anfangen? Wichtig ist, dich zuerst von allen Erwartungen an dich selbst freizumachen. Du definierst deine Perfektion. Was auch immer du tust, du tust es für dich und musst keinen Standards gerecht werden. So lautet übrigens auch die Botschaft von DrSmile. Es gibt nicht DIE perfekten Zähne, aber es gibt DEIN perfektes Lachen. Ein Lachen, mit dem du dich rundum wohl und wie du selbst fühlst, das andere ansteckt und positive Vibes verbreitet. DrSmile unterstützt dich auf dem Weg zu deinem individuellen Lachen und wir möchten dir Tipps an die Hand geben, wie du darüber hinaus zum echten Selfcare-Profi wirst. Hierfür haben wir uns Carolin Herz zur Seite geholt. Caro hat ihre Grenzen selbst erfahren müssen und ihr Leben umstrukturiert. Jetzt bietet sie das volle Selfcare-Paket an: Yoga, Journaling, Meditation und sogar ganze Achtsamkeit-Workshops. Alles unter dem Motto: Kopf aus. Herz an. Zeit, nachzufragen!