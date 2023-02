Intime Porträts von Pärchen in ihren Wohnungen (NSFW)

Eine ihrer schönsten Erinnerungen an das Projekt erlebten Bar und Avshalom an einem Tag, an dem sie zwei Paare ablichten wollten – eines morgens, das andere nachmittags. „Das Paar am Morgen, Karin und Rami, sind seit über 25 Jahren verheiratet. Er ist ein Arzt, sie ist eine Therapeutin. Die beiden haben Kinder, leben in einem großen Haus und fühlen sich wahnsinnig wohl miteinander. Am Nachmittag fotografierten wir dann ein anderes Paar namens Yarden und Max, die sich erst seit einem Monat kannten und schon in einer winzigen Wohnung zusammen lebten. Es war wunderschön, diesen Kontrast zu sehen – die verschiedenen Phasen dieser zwei Beziehungen, und die Magie ihn beiden“, erzählen sie. Und genau darum geht es ihnen letztlich mit Us: Egal, ob ein Paar erst seit Tagen oder schon seit Jahrzehnten zusammen ist – dieses Projekt würdigt die Nähe, die Schönheit, die Liebe ihrer Beziehung.