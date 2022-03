„Ich wuchs in einer schönen, historischen, kleinen, konservativen Stadt in Ohio auf, die an zwei Flüssen liegt“, beginnt Northrup. „Ich hatte großartige Eltern. Mir standen viele Möglichkeiten zur Verfügung, auch wenn ich nicht immer wusste, in welche Richtung ich gehen sollte. In diesen frühen Jahren lernte ich, Ironie und Humor wertzuschätzen. Mein Vater, der Arzt, Chirurg und Gerichtsmediziner war, hatte einen ausgezeichneten Sinn für Humor und brachte uns beim gemeinsamen Abendessen immer mit Themen wie Darmverschlüssen zum Lachen. Meine ganze Familie war großartig darin, traurige Dinge in etwas Lustiges zu verwandeln. Das hat mir eine bestimmte Sichtweise vermittelt. Für mich geht es beim Fotografieren um mein tägliches Leben, die bedeutungsvollen Bilder, die ich daraus extrahieren kann, und die persönliche Vision, die ich in diese visuellen Erzählungen einbringe.“