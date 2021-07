Sollte ich besorgt sein, weil mein Freund und ich keine gemeinsamen Fotos haben?

Susan Sontag beschrieb dieses Dilemma 1973 in ihrem Essay Photography. „Mit Fotos lassen sich Erfahrungen bezeugen“, schrieb sie , „aber auch verweigern – indem wir sie in ein Bild, ein Souvenir, verwandeln.“ Eine angstgeplagte Frau Mitte 30, die sich über die Feinheiten ihres persönlichen Lebens auslässt, ist offensichtlich nicht das, was Sontag im Sinn hatte, als sie dieses kritische Werk verfasste. Ich vermute aber – und bitte hier um Nachsicht –, dass unser gemeinsamer Widerwille, uns gemeinsam ablichten zu lassen, kein Zeichen dafür ist, dass mein Freund und ich den Anblick des:der anderen nicht ertragen können, sondern eher eine Bestätigung dafür, dass es ziemlich gut zwischen uns läuft (danke der Nachfrage). Ich will nichts verallgemeinern, aber mir scheint, dass die große Mehrheit der Paare, die Soft-Launches auf Instagram bevorzugen, Anfang bis Mitte 20 sind. In diesem Alter dehnt sich die Zukunft endlos vor einem aus und hinter jeder Ecke lauert eine neue Erfahrung. Warum also nicht aus dem Rahmen springen, um ein Foto zu machen? Der nächste unglaublich schöne Augenblick kommt doch bestimmt gleich. Vielleicht zögert dieses (ziemlich viel ältere) Paar hier deshalb, Momente zu unterbrechen, um sie zu fotografisch festzuhalten, weil wir uns einig sind, dass der Schrank mit neuen Erfahrungen nicht mehr so voll ist, wie er einmal war. Was nützt es, etwas zu haben, um sich an die guten Zeiten zu erinnern, wenn du die guten Zeiten nicht auskostest, während sie gerade passieren?