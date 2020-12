Wir probierten eine Lockdown-Fernbeziehung – dann bekam er kalte Füße

Bei einem unserer abendlichen Telefonate war ich es, die zum ersten Mal von Liebe sprach. Weil die Verbindung aber so schlecht war, hörte er mich nicht, als ich „Ich liebe dich“ sagte. Da in meinem sonst so geschäftigen Leben plötzlich furchtbar wenig los war, sah ich keinen Sinn mehr darin, auf Nummer sicher zu gehen. In den nächsten Monaten entwickelte sich unsere Beziehung trotz der Distanz noch weiter. Wir redeten stundenlang am Telefon, sprachen über unsere Träume und weihten einander in unsere Geheimnisse ein. Wir putzten uns für unsere gemeinsamen „Date-Abende“ heraus, tranken Wein und sahen uns zusammen Filme an. Wir schrieben Gedichte füreinander. Die Ungewissheit während der Pandemie, die in der Luft liegt, brachte uns einander nur näher.