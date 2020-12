Le confinement a forcé et anéanti ma relation à distance

Lorsque la dépression et l'anxiété m'ont frappée, durement, je n'avais pas d'autre choix que de m'appuyer sur Jean. Il est devenu mon rocher et la seule lueur d'espoir. Je pensais qu'il comprenait ma détresse lorsqu'il s'est arrangé pour venir chez moi pendant deux semaines en juillet, une quinzaine de jours d'intimité intense qui m'a remonté le moral plus que tous les médicaments et les aides psychologiques que j'essayais. Nous avons cuisiné ensemble et regardé des films au lit, temporairement un vrai couple.