Diese Fotos sind private Einblicke in die Schlafzimmer von 20-Jährigen

Was bedeutet dir dein Schlafzimmer ? Wie viel Zeit verbringst du darin? Und inwiefern hast du es zu deinem Zimmer gemacht? Diese Fragen gingen der 23-jährigen Fotografin Aaliyah Jackson nicht aus dem Kopf, während sie an der Londoner University of Arts im dritten Jahr Fotografie und Creative Computing studierte. Die Corona-Lockdowns waren inzwischen wieder vorbei, und Jackson war für ihr Abschlussprojekt auf der Suche nach einer Idee, die sie mit anderen Leuten zusammenbringen würde. „Ich glaube, die Idee zu dem Projekt kam mir vor allem, weil mir klar wurde, wie viel Zeit ich [während Corona] in meinem Schlafzimmer verbracht hatte“, erzählt sie. „Als ich mich in meinem Umfeld umhörte, erkannte ich, dass es vielen ähnlich ging – selbst wenn sie in einem sozialeren Umfeld wohnten, wie in einem Wohnheim.“