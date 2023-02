Wie mich 150 erste Dates zum „Dating-Burnout“ führten

An manchen Tagen swipte ich so viel, dass ich das Gefühl in meinen Fingern verlor. Die Dates waren gar nicht alle schlecht, meistens eher so lala, doch einige brannten sich mir (auf negative Art) ins Gedächtnis: Da war zum Beispiel der Typ, der noch mit seiner Ex-Freundin zusammenwohnte , und der, der nicht an Rassismus „glaubte“. Ein anderer erzählte mir direkt beim ersten Date von seinen Traumata und teilte wahnsinnig persönliche (und verstörende) Details aus seiner Kindheit mit mir.