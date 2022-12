Ich war 30 & glücklich Single – bis alle meine Freund:innen heirateten

Nachdem ich also jahrelang an meinen Unsicherheiten gearbeitet habe, habe ich einen Punkt in meinem Leben erreicht, an dem ich mich mit meinem Single-Lifestyle zutiefst wohl fühle . Mir gefällt, dass ich jeden Tag tun kann, was ich will, ohne die Bedürfnisse einer anderen Person berücksichtigen zu müssen. Ich mag das Gefühl, allein an einem neuen Ort zu sein, umgeben von Fremden. Ich genieße es, alleine in Restaurants zu essen und dabei ein Buch zu lesen. Das Single-Leben entspricht für mich in Wahrheit überhaupt nicht dem Albtraum, vor dem ich mich in meinen frühen Zwanzigern gegruselt habe. Inzwischen ist es sogar ein Lifestyle, den ich ungern aufgeben möchte