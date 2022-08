Meine Freund:innen haben eigene Familien & kein Interesse mehr an mir

Das klingt komplizierter, als es ist. In der Therapie arbeiten wir an den Fähigkeiten einer Person, kleine Verbindungen zu Leuten aufzubauen. Vielleicht wartest du gerade auf den Zug, stehst in einem Laden in der Schlange oder sprichst mit irgendjemandem in einem Callcenter. Das sind perfekte Gelegenheiten, Smalltalk zu üben : Erkundige dich nach den Leuten, wie es ihnen geht, was sie so machen, wo sie herkommen: All das sind wichtige Einleitungen für Beziehungen jeder Art und können potenziell zur Freundschaft führen – oder eben auch nicht. Je häufiger wir solche Kontakte angehen, ohne dabei einen gezielten Plan zu verfolgen, desto besser. Klar, vielleicht startest du mal ein bisschen Smalltalk mit jemandem und bekommst dann eine Abfuhr; das kann wehtun. Aber je öfter du das machst, je öfter du lächelst und dich für Leute interessiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses Interesse auch erwidert wird.