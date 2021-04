Ich zog wegen Corona zurück zu meinen Eltern & hinterfrage jetzt mein ganzes Leben

Angesichts dieser Realität war ich für meine eigene Situation echt dankbar: Ich wohnte in einer Wohnung mit Mietpreisbremse in einem beliebten Londoner Stadtteil. Es sagt einiges über den Mangel an erschwinglichen Mietwohnungen in Städten wie London, Berlin und Co. aus, dass ich diese Wohnung auch weiterhin bezahlte, obwohl ich dort seit Corona gar nicht mehr wohnte. Und ich war nicht die Einzige: Insgesamt zahlten die Brit:innen in den ersten drei Monaten des Lockdowns geschätzte 2,9 Milliarden Pfund an Miete für leere Wohnungen. Warum behielt ich die Wohnung trotzdem? Weil mir diese Großstadt-Unterkunft – obwohl ich nicht darin wohnte – das Gefühl gab, dem Karriere-Erfolg immer noch zum Greifen nah zu sein, obwohl ich diesen Ehrgeiz eigentlich längst aufgegeben hatte