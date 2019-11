An meinem 29. Geburtstag verspürte ich dann das erste Mal einen bittersüßen Beigeschmack, dass sich die Ära der 20er in ihren letzten Zügen befand. Und ja, meinen 30. Geburtstag würde ich am liebsten grundsätzlich ignorieren oder mich höchstens an diesem Tag auf eine mexikanische Insel mit ganz viel Tequila und Salsa träumen.