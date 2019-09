Studie beweist: Wir sind erst ab 30 richtig erwachsen

Neurowissenschaftler*innen der Universität Cambridge wollen nun herausgefunden haben, dass wir tatsächlich erst in unseren Dreißigern richtig erwachsen werden. Bei einem Kongress im März sagte Camtbridge-Professor Peter Jones , dass der Übergang vom Kindes- ins Erwachsenenalter „viel nuancierter“ abläuft, als es die gesetzliche Volljährigkeit abbilden könnte. Er bezeichnete es als "zunehmend absurd", ein Alter zu definieren, in der man von einer Stufe zur anderen wechselt und sagte außerdem, dass wir alle unterschiedlich schnell reifen. „Im Gehirn passieren von der Pubertät an bis in die Mitt- bis Spätzwanziger wichtige Reifungsprozesse. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Wort Prozess: Das ist nichts, was mit 18 abgeschlossen ist. Bei den einen geht es schneller, bei den anderen dauert es länger“, erklärte er gegenüber Refinery29. Er verweist damit auf Forschungsergebnisse aus jüngsten Studien , die er und seine Kolleg*innen durchgeführt haben. Dabei sahen sie sich an, wie die Veränderungen des Gehirns das Verhalten junger Menschen beeinflusste. (Trotzdem ist er der Meinung, es sei „vernünftig“, dass es in unserer Gesellschaft ein festgesetztes Alter gibt, in dem junge Menschen im Durchschnitt „reif genug sind, um unterschiedliche Entscheidungen zu treffen und Verantwortlichkeiten zu übernehmen.“)