Du suchst einen guten veganen Wein? Wir haben gleich 7!

Und woran erkenne ich, ob ein Wein für Veganer*innen geeignet ist? „Das sieht man leider nicht immer am Label. Am besten fährst du, wenn du deinen Wein in einem Weinladen kaufst und das Personal dort befragst.“ Aber auch online gibt es mittlerweile einige Weinhandlungen, die sich auf vegane Weine spezialisiert haben oder bei denen du zumindest einen Filter setzen kannst, um dir ausschließlich vegane Optionen anzeigen zu lassen.