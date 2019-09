Was ist das Hochstapler-Syndrom & wie lerne ich, damit umzugehen?

Wenn ich mich unsicher fühle oder es mir schwerfällt, eine wichtige Entscheidung zu treffen, dann halte ich mich an die harten Fakten. „Erinnere dich an eine Situation, in der du richtig gut performt hast“, riet mir mal eine Freundin, als ich ultranervös war, weil ich einen Vortrag vor 300 Manager*innen halten musste. Es klingt einfach, ist aber extrem effektiv. Noch heute denke ich vor jeder großen Präsentation an eine Rede, die ich vor ein paar Jahren gehalten habe. Damals war die Resonanz durchweg positiv und genau das stelle ich mir dann vor. Ich versuche, mich an jedes kleine Detail zu erinnern – an das, was ich gesagt habe, wie ich es gesagt habe und wie sich der Erfolg anfühlte. Dadurch fühle ich mich automatisch selbstsicherer.