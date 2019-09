Dieser Artikel erschien zuerst bei Huffington Post . In einem alten Bus zu leben anstatt in einer Wohnung mit Zentralheizung: Für viele Menschen ist das eine abenteuerliche Vorstellung. Nicht aber für Julie und Andrew Puckett. Das Künstler-Ehepaar musste die gemeinsame Wohnung wegen einer Mietpreiserhöhung räumen. In einem umgebauten Schulbus fanden sie ihr neues Zuhause. "Schulden für einen Hausbau oder eine teure Eigentumswohnung zu machen, kam für uns einfach nicht in Frage“, erzählt Julie Puckett in einem Interview mit "AJC.com". "Es hat uns nie interessiert in etwas zu investieren, von dem wir ohnehin nicht überzeugt sind", sagt sie. Als die Miete ihrer Wohnung in Atlanta um 25 Prozent erhöht wurde, sahen sich die Pucketts dazu gezwungen, sich nach einer Alternative umzusehen. Doch eine herkömmlichen Wohnung oder ein Haus stand für die beiden nicht mehr zur Debatte. Sie wollten etwas Unkonventionelles und ihre bisherige Wohnsituation ad acta legen. Julie stieß bei ihrer Suche zunächst auf das Tiny House Movement Atlanta. Hierbei handelt es sich um eine Organisation, die Menschen dazu inspiriert und dabei unterstützt, in kleinen, mobilen Häusern zu leben.