So bleibst du auch in diesen Zeiten produktiv

Es bringt einfach nichts – und schon gar nicht in Krisenzeiten wie jetzt. Versuch doch stattdessen – so gut es eben geht –, deine Zeit in Einheiten aufzuteilen: Schulaufgaben für so-und-so-viele Stunden, Arbeitsprojekt für so-und-so-viele Stunden und so weiter. Gliedere Dinge in Gruppen ein, die deiner Meinung nach zusammen gehören. Das gilt besonders für deinen Posteingang. Ich bin so viel produktiver, wenn ich alle E-Mails, die mit einem bestimmten Projekt zu tun haben, abarbeite, anstatt meine Nachrichten chronologisch zu bearbeiten (Tipp: Du kannst nach Absender:innen oder Themen suchen, um sie so zu sortieren). Das ist meine Version der Pomodoro-Methode , die dich dazu ermutigen soll, dich 25 Minuten lang einer bestimmten Aufgabe oder einem Projekt zu widmen. Wenn du dich auf eine Aufgabe oder eine Einheit von Aufgaben konzentrierst, kannst du dich viel schneller durcharbeiten, als wenn du von Thema zu Thema wechselst.Möglicherweise bemerkst du, dass du nur noch wenig Toilettenpapier zu Hause hast, rennst los, um deinen Vorrat zu überprüfen – und schon gerätst du in Panik und fühlst dich aus der Bahn geworfen. Mithilfe eines Heftchens, eines Google-Docs oder einer Notiz-App kannst du schnell aufschreiben, was dir durch den Kopf geht. So bist du nicht allzu lange von deiner eigentlichen Aufgabe abgelenkt und kannst die Sache in Frage später angehen.Tägliches Meditieren verbessert nachweislich die Gedächtnisleistung und verkürzt die Zeit, die du brauchst, um dich von Neuem zu konzentrieren und wieder zur Arbeit oder deinem Projekt zurückzukehren. Meditation kann auch förderlich für deine Kreativität sein. Du kannst es ja mal mit einer App ausprobieren. Zu meditieren, fällt manchen Menschen aber wirklich schwer. Wenn du zu diesen Personen gehörst, kannst du es mit einer Atemübung versuchen. Einen Achtsamkeitstrick, den meine Söhne in ihrer Schule gelernt haben und mir beigebracht haben, ist die Seestern- oder Fünf-Finger-Methode: Beginn mit dem kleinen Finger und bewege jeden einzelnen Finger auf und ab. Atme bei der Aufwärtsbewegung ein und beim Senken aus. Es ist erstaunlich, wie schnell diese Übung dabei hilft, Stress zu reduzieren. Wenn du tief durchatmest, signalisiert das nämlich deinem Gehirn, dass es sich entspannen soll, was daraufhin deinem Körper befiehlt, das Gleiche zu tun.Ich habe kürzlich ein Essay gelesen, in dem es hieß: Zufriedenheit = Erfahrung - Erwartungen . Gib dir selbst die Erlaubnis, nur das anzupacken, wozu du auch tatsächlich in der Lage bist, anstatt fünf verschiedene Aufgaben anzufangen und keine davon zufriedenstellend zu erledigen; wenn du also beschließt, nur eine Sache zu Ende zu bringen und alles, was du nicht schaffst, auf morgen zu verschieben, wirst du dich wieder besser konzentrieren können und weniger abgehetzt fühlen. Wir durchleben keine gewöhnlichen Zeiten – es gibt keine Leitlinien für das, was wir gerade durchmachen. Sei also nett zu dir selbst und hab Selbstmitgefühl. So wirst du auch deine Konzentration wiedererlangen.