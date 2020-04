Ist es unhygienisch, sich die Hände mit einem Seifenstück zu waschen?

In den letzten Jahren hat die feste Seife einen kleinen Imagewechsel vollzogen, was zum einen am wachsenden Interesse am Thema Nachhaltigkeit liegt, aber auch am optischen Makeover – inklusive fancy Verpackungen. Außerdem setzen viele Brands statt auf Sulfate jetzt auf sanftere Inhaltsstoffe, so dass viele Seifenstücke die Haut nicht mehr so stark austrocknen wie früher. Und trotzdem zögern aktuell viele Menschen, sie zu kaufen und greifen stattdessen lieber zu Flüssigseife oder Desinfektionsmittel. Denn sie haben Angst, dass die sich auf den Seifenstücken Keime und Co. besonders gut halten können. Und damit liegen sie nicht ganz falsch.