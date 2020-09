Der Traumjob ist tot. Hat er überhaupt jemals existiert?

Ich bin in der goldenen Ära der Rom-Coms aufgewachsen: in den späten 90ern und frühen 2000ern, als Filme wie Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen, 30 über Nacht, Miss Undercover, Ungeküsst und Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen Blockbuster waren. Diese Filme hatten einen tiefgreifenden Einfluss auf mich. Und ich weiß, ich bin nicht die einzige, der es so geht. Doch meine Erkenntnis war nicht, dass es das größte Ziel im Leben ist, möglichst jung zu heiraten. Oder dass die Chancen sehr hoch sind, von einem extrem gut aussehenden, charmanten und alleinstehenden Mann auf der Straße angerempelt zu werden. Was ich aus den unzähligen Schnulzen mitgenommen habe ist: Wenn ich erwachsen bin möchte ich in eine Großstadt ziehen, in einem stylischen Apartment wohnen, supercoole Klamotten tragen und – und das ist das Wichtigste – einen Traumjob haben. Wovon ich träumte war kein Diamantring und auch keine Bilderbuchhochzeit, sondern ein cooler, gut bezahlter Job, der mich erfüllt.