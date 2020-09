Une partie du problème réside peut-être dans le fait que nombre des emplois que nous idéalisons collectivement - comme rédacteur de magazine, styliste de mode, musicien, etc. - sont des domaines hyper concurrentiels, souvent mal payés en début de carrière, qui exigent des années de dur labeur dans des villes coûteuses, avec des horaires de folie sous la houlette de personnes qui pensent que vous devez "faire vos preuves". Parallèlement, il existe de nombreux autres emplois au potentiel moins glamour qui peuvent finalement vous offrir un style de vie plus heureux. Et c'est quelque chose que de plus en plus de personnes commencent à envisager. "J'ai ces deux désirs contradictoires : avoir un travail qui est excitant et épanouissant et qui me semble important, et avoir un travail qui me permet de vivre dans un lieu qui me rend heureuse, et éventuellement d'avoir des enfants, et de ne pas avoir à craindre les urgences ou les dépenses quotidiennes comme mes parents l'ont fait quand j'étais petite", raconte Lindsay, 22 ans, journaliste à New York.