Recht schnell bekam ich einen Job in dem Hotel, in dem ich zuvor Urlaub gemacht hatte. Ich arbeitete an der Bar, an der Rezeption oder einfach als Kellnerin. Egal, was es zu tun gab, ich war zur Stelle. Als Barkeeperin war ich ziemlich gut, allerdings war ich eine miserable Kellnerin. Aber auch wenn häufiger etwas schief ging, für die Gäste schien es nicht weiter wichtig zu sein, sie waren einfach nur fasziniert von der Großstädterin, die alles aufgegeben hatte, um ihren Traum im Paradies zu leben. Auch mein Chef war sehr entspannt – er war meist schon glücklich, dass ich einfach nicht high war.