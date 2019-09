Elisa wächst in Halle an der Saale auf, macht Abi, geht ein Jahr lang reisen, studiert danach Kulturwissenschaften und BWL. Während des Studiums findet sie sich jedoch in einer seelischen Ausnahmesituation wieder. Diagnose: Depression. Als dann auch noch ihre WG abbrennt, will sie einfach nur weg, nach Indonesien. Dort recherchiert sie sechs Monate für ihre Bachelor-Arbeit und landet durch Zufall auf Balis Nachbarinsel Lombok. Sofort ist sie begeistert von dem Ort und den Menschen: „Ich fand es faszinierend, wie die Bewohner Lomboks mit der Natur verbunden sind, wie sie im Hier und Jetzt leben und glücklich sind mit dem, was sie haben. Plötzlich kam mir die Trauer um den Verlust all meiner persönlichen Dinge durch den Brand schon fast lächerlich vor.“