Egal, ob in der Gruppe oder in trauter Zweisamkeit genieße ich es sehr, an anderen Orten als in den eigenen vier Wänden Zeit mit meinem Freund zu verbringen. Trotzdem finde ich die Grundhaltung vieler Menschen, man müsse – und zwar ausschließlich – mit der Beziehung verreisen, eher seltsam. Denn sobald man einen Urlaub ohne seinen Boyfriend ankündigt, wittern sofort alle Stress in der Beziehung. Zumindest wenn man nicht gerade die beste Freundin besuchen möchte, die nach New York gezogen ist oder ein Junggesellinnenabschied ansteht. Noch eine Spur komplizierter wird es, wenn man als Frau, die in einer Beziehung ist, mit einem Mann reist, der nicht der Freund ist.