Ich bin für meine Beziehung weggezogen & habe einen Teil von mir dafür aufgegeben

Nein, was mich eigentlich stört, ist die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, einen großen Teil meiner selbst aufgegeben zu haben – und mein Mann trägt keine Schuld. Ich bin keine Redakteurin mehr und arbeite nicht mehr für das Magazin, das mir jahrelang so am Herzen lag. Ich habe nicht mehr das Gefühl, gebraucht zu werden. Einen Zweck zu haben. Ich sehe meine Freundinnen nicht mehr, meine Familie ist Ozeane weit weg, und ich lebe in einer Stadt, in der man ein Auto haben muss, egal ob man will oder nicht.