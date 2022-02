Ich bin in einer platonischen Lebenspartnerschaft. Was ist daran so absurd?

Am anderen Ende der Welt, in L.A., war ich genau dort, wo ich hingehörte. Ich studierte an der Filmschule, hatte schon ein paar Preise gewonnen und einflussreiche Kontakte in meinem Handy abgespeichert. Ich hatte schon mehrere Jahre lang die Freiheit genossen, herauszufinden, wer ich war – als Frau, als Liebhaberin, als Künstlerin . Ich hatte große Träume, und L.A. war die perfekte Bühne dafür, sie in die Tat umzusetzen.