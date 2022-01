Warum du gerade jetzt deine Freundschaften hinterfragen solltest

Woher weißt du aber, wann es an der Zeit ist, eine Freundschaft zu beenden? „Wenn die Nachteile der Beziehung die Vorteile überwiegen“, meint Dr. Rennalls. „Achte besonders auf den emotionalen Tribut, den eine Freundschaft fordert. Wenn du bemerkst, dass sie regelmäßig für beträchtlichen Druck , Stress oder Angst sorgt, kann das ein Zeichen dafür sein, dass dieses Verhältnis nicht mehr gesund und damit nicht mehr gut für dich ist. Es gibt Fragen, die du dir stellen kannst, wie z. B.: ‚Wie viel Energie habe ich, wenn ich Zeit mit dieser Person verbringe? Fühle ich mich in ihrer Anwesenheit gestärkt oder eher ausgelaugt? Wie sehr fühle ich mich verstanden? Muss ich mich immer rechtfertigen und meine Absichten erklären? Wie sicher fühle ich mich in dieser Beziehung? Spreche und handle ich frei oder bin ich vorsichtig und muss immer einen Eiertanz aufführen? Wie respektiert fühle ich mich? Werde ich wertgeschätzt oder werden meine Gedanken und Gefühle nicht als wertvoll angesehen? Wie ist die Machtdynamik zwischen uns? Bin ich in einer unterwürfigen oder einer dominanten Position, in der ich mich nicht wohlfühle und in der ich mich in anderen positiven Beziehungen nicht befinde?‘“