Kinderwunsch & keine Liebe in Sicht? So hat es für mich trotzdem geklappt

Drei Tage nach der Trennung war sie mit ihrem Bekannten Stefan zum Abendessen verabredet. Stefan ist gutaussehend: groß, blond, schlank, blaue Augen – und total schwul. „Wir haben uns vor 13 Jahren im Kitkat Club in Berlin kennengelernt. Ich hatte ihn, unverschämt wie ich bin, einfach angesprochen. Mein erster Satz war: ‚Ich will ein Kind von dir!’“, erzählt sie lachend. Die ganzen Jahre blieben die beiden locker in Kontakt, nun saßen sie in der hintersten Ecke eines urigen italienischen Restaurants und aßen Pasta, als er nach ihrem Beziehungsstatus fragte. „Als ich sagte, dass ich wieder Single sei, antwortete er: ‚Dann reden wir jetzt übers Kind’.“