Toxische „pick me boys“: Wenn der Typ zu gut ist, um wahr zu sein

Die 26-jährige Georgia hielt die Warnsignale in ihrer sechsmonatigen Beziehung mit einem „pick me boy“ ebenfalls lange für gute Zeichen. „Wir hatten ein Match in einer Dating-App , chatteten ein bisschen, tauschten dann direkt unsere Nummern aus und am selben Tag rief er mich an. Von da an rief er fünfmal am Tag an“, erzählt sie.