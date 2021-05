Bin ich die Einzige mit einem Dating-App-Ghostwriter?

Mehr als zehn Jahre später begann ich zu bemerken, dass sich eigentlich gar nicht so viel an meinen Dating-Gewohnheiten geändert hat. Meine Mitbewohnerin und ich sitzen manchmal auf der Couch und helfen uns gegenseitig dabei, Nachrichten an potenzielle Partner:innen auf Dating-Apps zu verfassen. Ich schlage ihr vor, kürzere Texte zu schicken, und sie erinnert mich daran, Fragen zu stellen, um die Konversation in Gang zu halten. Als ich mich Anfang des Jahres in einem frustrierenden Hin und Her mit einem Tinder-Date wiederfand, stürmte ich aus meinem Zimmer, um ihr die letzte ungeheuerliche Nachricht vorzulesen, die ich erhalten hatte. Sie half mir, eine Antwort zu verfassen, die weniger diplomatisch ausfiel, als es der Fall gewesen wäre, hätte ich sie selbst verfassen müssen. Wann immer meine Mitbewohnerin nicht zu Hause ist, teile ich Screenshots von Dating-App-Nachrichten in einem Gruppenchat . Früher oder später meldet sich immer jemand. Meine Freund:innen und ich sind aber keinesfalls die Einzigen, die beim Daten die Hilfe von Ghostwriter in Anspruch nehmen. Ghostwriting ist The Atlantic zufolge nämlich „das große offene Geheimnis der modernen Kommunikation“.