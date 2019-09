Stories vs. Snaps: Killt Instagram jetzt Snapchat?

Zwei meiner liebsten Apps sind über Nacht quasi Zwillinge geworden. Heute ist das neue Instagram-Update Stories erschienen: Ab sofort ist es möglich, nicht nur Fotos und Videos zu posten, sondern auch Live-Geschichten. Nach 24 Stunden verschwinden sie wieder.



Das klingt nicht nur nach Snapchat, sondern funktioniert auch genauso.



„Damit ist Snapchat tot“, sage ich zu meinen Kollegen in der Mittagspause. Die Snapchat-Anhänger widersprechen mir: Sie sind davon überzeugt, dass Instagram nicht an das Original rankommen wird.



Der Rest schüttelt den Kopf, ist aber neugierig. Immerhin ist Instagram mit einer Nutzeroberfläche, die nicht zu Schweißausbrüchen führt, wenn man über 20 Jahre alt ist, vertrautes Terrain – da könne man den Live-Stories ja eine zweite Chance geben.



Doch wie ähnlich sind sich die Story-Funktionen von Instagram und Snapchat wirklich? Braucht man beide? Und welche macht mehr Spaß?



Die ersten Schritte Die beruhigende Nachricht: Am eigenen Instagramprofil ändert sich gar nichts. Die Integration hat ganz behutsam stattgefunden. Im Feed tauchen in einer neuen, kleinen Leiste ganz oben die Profilbilder der Leute auf, die gerade Stories gepostet haben. Man hat also ab sofort zwei Timelines.



Zum Aufnehmen eines Videos für seine Story hält man bei Instagram genauso wie bei Snapchat den Kamerabutton gedrückt. Macht man ein Foto, muss nur einmal getippt werden. Los geht's: